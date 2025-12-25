Turismo straniero: estate 2025 più forte. Tra luglio e settembre 2025 le presenze dei turisti stranieri in Italia sono salite del 5,0 per cento sul 2024, mentre quelle dei residenti sono rimaste quasi stabili (-0,3 per cento). Luglio è stato il picco: 42,7 milioni di presenze straniere, +5,6 per cento annuo. Più camere occupate, più consumi locali, più entrate fiscali senza alzare le tasse. Lavoro: occupazione al massimo storico. A ottobre 2025 gli occupati arrivano a 24 milioni 208 mila, in aumento sul mese e +224 mila su un anno. Crescono dipendenti permanenti e autonomi, scendono i contratti a termine: segnale di stabilizzazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dal turismo all'export. Notizie brevi dal mondo e dall'Italia

Leggi anche: Al via a dicembre ‘Artigiano in Fiera’, a Milano arti e mestieri dall’Italia e dal mondo

Leggi anche: Il Libro dei Fatti 2025. Dall’Italia e dal mondo un anno di avvenimenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bologna e le tasse sugli affitti brevi ai turisti, Santori: «Non serve fare pagare di più. Sinner assente alla Davis? Dispiace ma le presenze ci saranno» - È la politica abitativa e non la rinuncia di Sinner alla Davis che si gioca a Bologna a impensierire il delegato al Turismo in Comune, Mattia Santori. corrieredibologna.corriere.it

Manovra: Caritas Roma, su affitti brevi una occasione persa - "Il Governo aveva aperto spiragli importanti nella prima proposta di Legge di Bilancio in cui prevedeva di aumentare l'imposizione fiscale per i cosiddetti affitti brevi, le locazioni temporanee ... ansa.it

Il turismo che cambia: gli ospiti puntano su hotel 4/5 stelle e affitti brevi - Nei primi 10 mesi dell’anno la provincia di Rimini ha visto arrivare oltre 3. msn.com