Dal presepe vivente alla festa della Befana | folklore e tradizione nella Città Bianca
OSTUNI - La magia delle festività natalizie a Ostuni si prolungherà fino all'Epifania con due eventi ricchi di folklore e tradizione, che promettono di incantare cittadini e turisti. La città si prepara ad accogliere il tradizionale presepe vivente, intitolato "Il sogno di Francesco", seguito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Feste in città, dal presepe di Castanea alla Befana del vigile: tutti i provvedimenti viabili per gli eventi natalizi e il nuovo anno
Leggi anche: A Giuliana torna il Presepe vivente: un viaggio nella luce, tra storia, fede e tradizione
Tutti gli appuntamenti del Natale; Feste in città, dal presepe di Castanea alla Befana del vigile: provvedimenti viabili per gli eventi natalizi e il nuovo anno; Presepi viventi nella Tuscia: la mappa; ‘Il vero Natale di Gesù’, il presepe vivente itinerante ripercorre le tappe della Natività.
Vacanze di Natale 2025 nelle Marche: 10 cose da fare tra mercatini, concerti e tombolate - A Capodanno Francesca Michielin ad Ancona e gli Zero Assoluto ad Ascoli, per la Befana torna la grande festa a Ur ... ilrestodelcarlino.it
A Genova tre giorni di eventi per concludere le festività: dal presepe vivente alla Befana dei vigili del fuoco - Tre giorni di eventi, il 4, 5 e 6 gennaio prossimi, per concludere le feste natalizie a Genova il cui programma è stato presentato oggi a palazzo Tursi. ilsecoloxix.it
La Befana a Pula, il presepe vivente e le migliori tradizioni della comunità - Una festa per bambini e adulti con tanti eventi nell'Isola in linea con una tradizione molto sentita. unionesarda.it
Sabato 27 dicembre in scena a Calalzo di Cadore il presepe vivente Sabato 27 dicembre, a Calalzo di Cadore, andrà in scena la rappresentazione del presepe vivente. Numerosissimi i figuranti coinvolti, per un’iniziativa che mette al centro il simbolo per ecce - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.