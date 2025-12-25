Cusano vinti due premi da 50.000 euro al Superenalotto

25 dic 2025

Cusano, vinti due premi da 50.000 euro   al Superenalotto. La dea bendata ancora una volta si è fermata nella città giardino. Stavolta addirittura con un doppio premio di 50.000 euro nella stessa Tabaccheria Dante. Sì, nell’estrazione speciale del Superenalotto di sabato 20 dicembre la ricevitoria di viale Matteotti 35 è stata baciata dalla fortuna con . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

