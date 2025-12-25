Cristiano Ronaldo torna in campo dopo un mese in uno stadio deserto | la partita diventa un flop
Il ritorno in campo di cristiano Ronaldo non ha scaldato i tifosi dell'Al Nassr che hanno lasciato lo stadio semivuoto nell'ultima partita della Champions League asiatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cristiano Ronaldo diventa anche attore: ecco cosa farà
Leggi anche: Cristiano Ronaldo espulso in Irlanda Portogallo: gomitata ad O’Shea e cartellino rosso! La reazione dell’ex Juventus diventa subito virale
Supercoppa: il Bologna a Riad si prepara sul campo di Cristiano Ronaldo; Cristiano Ronaldo compra due case di lusso su un'isola privata accessibile solo in barca o idrovolante; Mbappé sale a quota 58 goal nell’anno solare con il Real Madrid: è ad una marcatura dallo storico record di Cristiano Ronaldo; Calcio Live: in campo Sassuolo-Torino (0-0).
Cristiano Ronaldo torna in Serie A: ci sono già le cifre - Al punto che si era ipotizzato di vederlo in campo al Mondiale per Club con contratto a gettone per qualcuna delle società ... calciomercato.it
Cristiano Ronaldo e il fisico scolpito su Instagram: il «sonno polifasico», 4 ore di palestra, i sei mini-pasti, le saune alle 2 - Il portoghese impressiona ancora una volta con una foto sui social dove mostra tutta la propria massa muscolare. msn.com
Cristiano Ronaldo mostra il fisico statuario dopo la sauna - Cr7 ha condiviso su Instagram un'immagine che testimonia, ancora una volta, la sua dedizione maniacale alla cura del corpo, anche superati i 40 anni ... tg24.sky.it
Luka Modri? kod Slavena Bili?a | Drugi dio | Neuspjeh prvaka #12
TUTTE LE DONNE SONO UGUALI Georgina Rodríguez ha parlato recentemente dell' anello di fidanzamento che le ha regalato Cristiano Ronaldo: “È bellissimo. È il minimo che mi poteva offrire dopo dieci anni di attesa”. “Sono rimasta così scioccata che l'h - facebook.com facebook
#CristianoRonaldo compra due case di lusso su un'isola privata accessibile solo in barca o idrovolante x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.