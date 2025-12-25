Cremlino | stiamo analizzando piano Usa

13.30 Il Cremlino sta analizzando i documenti del piano di pace per l'Ucraina,portati a Mosca da Miami dall'inviato di Putin Dmitriev. Lo ha detto il portavoce Peskov. "A seconda delle decisioni che prenderà Putin, continueremo la nostra comunicazione con gli americani". "Strano",dice, il discorso natalizio di Zelensky, che senza nominare Putin dà voce al 'sogno' ucraino, 'che lui possa morire'. Discorso "di cattivo gusto, pieno di rabbia. Ci si chiede se sia in grado di prender decisioni adeguate per una soluzione politica e diplomatica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

