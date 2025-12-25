Costiera Amalfitana doppio intervento dei soccorsi la Vigilia di Natale

Durante la giornata della Vigilia di Natale, il servizio 118 è intervenuto in Costiera Amalfitana per gestire due emergenze sanitarie distinte. Lo riporta PositanoNews. Le operazioni hanno riguardato un uomo di cinquant'anni, colpito da infarto, e una donna di settant'anni con un ictus in corso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

