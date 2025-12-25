Cos’ha detto Re Carlo nel tradizionale discorso di Natale

Re Carlo III ha pronunciato il tradizionale discorso di Natale. Dopo aver ricordato la visita in Vaticano, ha parlato dell’importanza di imparare dal passato per guardare al futuro e si è focalizzato sul tema del pellegrinaggio, legato alla spiritualità e alla tradizione religiosa che da sempre caratterizzano il messaggio del monarca inglese. Ecco di seguito il testo integrale. «Ricordiamo il passato per imparare dalle sue lezioni». «Alcune settimane fa la regina ed io abbiamo pregato con papa Leone in uno storico momento di unità religiosa, pellegrini di speranza per il Giubileo. Oggi, a Natale, celebriamo il pellegrinaggio della fede. 🔗 Leggi su Lettera43.it

cos8217ha detto re carlo"Oggi posso condividere con voi una buona notizia". Cosa ha detto Re Carlo III in tv - In un videomessaggio preregistrato per la serata 'Stand Up to Cancer' su Channel 4, Charles ha parlato di come la diagnosi precoce abbia trasformato il suo percorso e di come possa dare "tempo ... tg.la7.it

Re Carlo, l’allenamento due volte al giorno e la routine per tenersi in forma a 77 anni - Il sovrano non si è fatto scoraggiare dal maltempo che ha imperversato sul Galles del Sud, e proprio lì ha ... dilei.it

Re Carlo, l'annuncio sul cancro: «Buone notizie, potrò ridurre le cure il prossimo anno». Come sta e i prossimi passi - Certamente due parole piene di gioia per chi parla della propria malattia come ha fatto re Carlo, 77 anni, che in un video messaggio trasmesso sulla Bbc in ... leggo.it

