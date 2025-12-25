Cos’ha detto Re Carlo nel tradizionale discorso di Natale

Re Carlo III ha pronunciato il tradizionale discorso di Natale. Dopo aver ricordato la visita in Vaticano, ha parlato dell’importanza di imparare dal passato per guardare al futuro e si è focalizzato sul tema del pellegrinaggio, legato alla spiritualità e alla tradizione religiosa che da sempre caratterizzano il messaggio del monarca inglese. Ecco di seguito il testo integrale. «Ricordiamo il passato per imparare dalle sue lezioni». «Alcune settimane fa la regina ed io abbiamo pregato con papa Leone in uno storico momento di unità religiosa, pellegrini di speranza per il Giubileo. Oggi, a Natale, celebriamo il pellegrinaggio della fede. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cos’ha detto Re Carlo nel tradizionale discorso di Natale Leggi anche: Cos’ha detto Mattarella nel suo discorso al Bundestag Leggi anche: Carica Conte, spunta il discorso alla squadra prima di Napoli – Inter: cos’ha detto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. "Oggi posso condividere con voi una buona notizia". Cosa ha detto Re Carlo III in tv - In un videomessaggio preregistrato per la serata 'Stand Up to Cancer' su Channel 4, Charles ha parlato di come la diagnosi precoce abbia trasformato il suo percorso e di come possa dare "tempo ... tg.la7.it

