Cosa fare nel weekend di Natale a Firenze

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del Natale, nei giorni del 26-27 e 28 dicembre 2025.Fiera delle CascineFirenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del periodo post-natalizio: il grande evento "Shopping Cascine" che, per l'ultima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Cosa fare nel weekend di Natale a Firenze Leggi anche: Cosa fare nel weekend dell'Immacolata a Firenze Leggi anche: Cosa fare a Catania nel weekend: Baglioni e Noemi in concerto, Villaggio di Natale a Piazza Università La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Eventi di Natale e del Solstizio d’inverno: cosa fare nel weekend del 19, 20 e 21 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia; Cosa fare a Milano dal 19 al 21 dicembre e per Natale: tutti gli eventi; Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 20 e il 21 dicembre. Eventi dal 25 al 28 dicembre: cosa fare e dove andare - Il 25 dicembre, al Circolo degli Illuminati, Nozoo Xmas Affair riunisce la crew del fu Goa per una vera maratona natalizia: uno di quegli eventi weekend Roma che diventano ... cosmopolitan.com

Mercatini e villaggi di Natale in Italia: cosa fare nel weekend del 13-14 dicembre - Ecco i mercatini e i villaggi di Natale che si tengono in tutta Italia, dal Trentino alla Campania ... fanpage.it

Weekend dopo Natale a Torino, cosa fare il 27 e 28 dicembre? Eventi, spettacoli e appuntamenti imperdibili - Dopo le giornate frenetiche (tra cibo, abbracci e scambi di regali) di Natale e Santo Stefano 2025 a Torino il pensiero è già tutto per la notte di Capodanno 2026: ma nel frattempo c'è ancora un bel ... mentelocale.it

Aria di Natale a Palazzo Medici Riccardi a Firenze!

L’agente di #Dragusin: “Il #Tottenham non vuole cederlo. Decideremo cosa fare, le offerte non mancano” x.com

Cosa fare a Parma durante le feste natalizie Molti luoghi di interesse resteranno aperti, offrendo a turisti e cittadini l’opportunità di concedersi una passeggiata tra arte, storia e tradizioni. Un’occasione perfetta per trascorrere qualche ora immersi nel ri - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.