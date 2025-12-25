Tra Rocche medievali, tradizioni antiche e degustazioni in vigna, questo borgo è il rifugio d’inverno da scoprire ora. C’è un momento preciso, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, in cui la voglia di fermarsi diventa più forte. Il desiderio di evadere dal traffico, dagli schermi, dalla frenesia dell’ultimo sprint prima di Natale. E se esiste un luogo capace di rispondere a questo bisogno, si trova tra le colline dell’Appennino forlivese, in Emilia-Romagna. Si chiama Bertinoro, ed è un piccolo borgo che conserva il sapore delle cose vere. Perfetto per chi cerca un inverno lento, fatto di silenzi, passeggiate e buon vino. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Corri prima che lo scoprano tutti: il borgo perfetto per un weekend indimenticabile

Leggi anche: Un weekend a Marrakech perfetto in autunno. I nuovi riad, i ristoranti e tutti gli indirizzi da non perdere

Leggi anche: Gli eventi per rendere indimenticabile il weekend a Lecco e provincia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Buongiorno con la prima pagina del Corriere di Verona - facebook.com facebook