Correnti polari sull' Italia torna la neve a bassa quota | ecco dove
L'Italia si trova nel pieno, da ormai un paio di giorni, nella morsa del maltempo causato da un vortice ciclonico che continua a interessare gran parte delle nostre regioni con piogge sparse e nevicate. Proprio la neve è indiscussa protagonista di Alpi e Appennini ma non solo, visto che correnti fredde polari stanno causando un calo termico e fiocchi bianchi anche a quote collinari. Le "nevicate da rovesciamento". Accumuli già importanti si sono verificati soprattutto sulle Alpi occidentali ma non è finita qui: nelle prossime ore queste correnti di origine artica rinvigoriranno il vortice presente sui nostri mari con la neve che si abbasserà di quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
