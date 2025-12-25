La Corea del Nord ha mostrato evidenti progressi nella costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency ha dichiarato che Kim Jong Un ha visitato un cantiere navale per ispezionare la costruzione di quello che il Nord descrive come “un sottomarino a propulsione nucleare da 8.700 tonnellate”, che il leader ha definito un passo cruciale nella modernizzazione e nell’armamento nucleare della marina nordcoreana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Nord, le immagini del nuovo sottomarino nucleare in costruzione

Leggi anche: Cina-Usa, al via colloqui sui dazi in Malesia. Trump: mi piacerebbe incontrare Kim in Asia. la Corea del Nord è "potenza nucleare"

Leggi anche: Un ponte tra Corea del Nord e Corea del Sud: l’Indonesia, il mediatore che non ti aspetti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Corea del Nord, le immagini del nuovo sottomarino nucleare in costruzione; La nuova guerra silenziosa della Corea del Nord passa dal lavoro da remoto: l’allarme Amazon; Kim Jong-un inaugura i nuovi hotel e testa personalmente i materassi; Esercitazioni militari con nuove armi: così gli Usa avvertono Kim.

Corea del Nord, le immagini del nuovo sottomarino nucleare in costruzione - (LaPresse) La Corea del Nord ha mostrato evidenti progressi nella costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. msn.com