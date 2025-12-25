Corea del Nord le immagini del nuovo sottomarino nucleare in costruzione
La Corea del Nord ha mostrato evidenti progressi nella costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency ha dichiarato che Kim Jong Un ha visitato un cantiere navale per ispezionare la costruzione di quello che il Nord descrive come “un sottomarino a propulsione nucleare da 8.700 tonnellate”, che il leader ha definito un passo cruciale nella modernizzazione e nell’armamento nucleare della marina nordcoreana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Cina-Usa, al via colloqui sui dazi in Malesia. Trump: mi piacerebbe incontrare Kim in Asia. la Corea del Nord è "potenza nucleare"
Leggi anche: Un ponte tra Corea del Nord e Corea del Sud: l’Indonesia, il mediatore che non ti aspetti
Corea del Nord, le immagini del nuovo sottomarino nucleare in costruzione; La nuova guerra silenziosa della Corea del Nord passa dal lavoro da remoto: l’allarme Amazon; Kim Jong-un inaugura i nuovi hotel e testa personalmente i materassi; Esercitazioni militari con nuove armi: così gli Usa avvertono Kim.
Corea del Nord, le immagini del nuovo sottomarino nucleare in costruzione - (LaPresse) La Corea del Nord ha mostrato evidenti progressi nella costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. msn.com
Corea del Nord, Kim Jong-un inaugura i nuovi hotel: con la figlia "prova" i materassi - Un partecipa all'inaugurazione di una nuova catena di hotel di lusso a Samjiyon. repubblica.it
La nuova guerra silenziosa della Corea del Nord passa dal lavoro da remoto: l’allarme Amazon - 800 candidature IT sospette legate alla Corea del Nord bloccate dal 2024. panorama.it
Corea del Nord testa un nuovo missile antiaereo a lunga gittata Il 24 dicembre, la Corea del Nord ha condotto il test di un nuovo missile terra-aria a lunga gittata e ad alta quota, attualmente in fase di sviluppo. Secondo quanto dichiarato dalle autorità nordcore - facebook.com facebook
Cartoline dalla Corea del Nord Sito turistico di Samjion: Kim con figlia inaugura hotel e impianti x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.