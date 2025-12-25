Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani sostenibilità e grandi firme
Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Udine capitale della scherma giovanile internazionale Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in . 🔗 Leggi su Sportface.it
La Coppa del Mondo Under 20 di Udine pronta per la ventesima edizione: Cadette e Giovani della spada femminile in pedana nel segno della Sostenibilità. Mara Navarria la madrina, fasi finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma; Frascati Scherma, la squadra italiana di sciabola Under 20 trionfa coi fratelli Reale e Ottaviani; Coppa del Mondo Under 20: la sciabolatrice Gaia Carafa vince nella prova a squadre a Budapest; La Coppa del Mondo Under 20 di spada aprirà il 2026 della scherma: tutti gli atleti in pedana nella tappa femminile di Udine (in gara anche le Cadette) e nella prova maschile di Basilea.
Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme - Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su ... sportface.it
Coppa del Mondo Under 20: la sciabolatrice Gaia Carafa vince nella prova a squadre a Budapest - Per Gaia Karola Carafa saldo positivo con Turchia (+3), Romania (+6) e Germania (ancora +3) mentre nella semifinale con l’Uzbekistan ha chiuso in parità con 14 stoccate messe a segno ed altrettante in ... foggiatoday.it
Italia u.20 di sciabola di Radoi concede il bis in Coppa del Mondo - Ancora un meraviglioso risultato per la nazionale under 20 di sciabola guidata dal CT "lucchese" Sorin Radoi. noitv.it
