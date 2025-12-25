Coppa del Mondo di Ciclocross | Van der Poel a caccia del poker a Gavere

Il calendario concede agli appassionati la possibilità di godere di uno spettacolo di altissimo livello in un giorno di festa. La Coppa del Mondo di ciclocross sceglie Gavere per la settima tappa, occasione propizia per Mathieu van der Poel di andare a caccia del poker di successi consecutivi. Il fuoriclasse olandese ha avuto un impatto devastante con il suo ingresso in gara, risultato comprovato dalle tre vittorie in altrettante uscite e dalla sensazione di manifesta superiorità di chi riesce a imporsi con ogni tipo di copione. Una nuova affermazione aiuterebbe il detentore del titolo iridato ad accorciare le distanze dalla testa della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

