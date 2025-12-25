Coppa del Mondo di Biathlon l’Italia a Oberhof subito dopo le feste | 10 Azzurri in gara
Tornerà subito dopo le feste natalizie e il Capodanno il Biathlon Azzurro in gara. Il programma delle competizioni non si ferma e punta dritto alle prossime e imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La Nazionale Italiana scenderà in pista a Oberhof (consueta tappa del circuito iridato). In Germania l’evento si svolgerà dall’8 all’11 gennaio e sarà la quarta tappa stagionale. Mancheranno Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che in accordo con la staff azzurro, seguiranno un programma personalizzato di allenamenti. Entrambe hanno raggiunto ottimi risultati in questo scorcio di avvio della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
