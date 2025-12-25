Coppa del Mondo di Biathlon l’Italia a Oberhof subito dopo le feste | 10 Azzurri in gara

Tornerà subito dopo le feste natalizie e il Capodanno il Biathlon Azzurro in gara. Il programma delle competizioni non si ferma e punta dritto alle prossime e imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La Nazionale Italiana scenderà in pista a Oberhof (consueta tappa del circuito iridato). In Germania l’evento si svolgerà dall’8 all’11 gennaio e sarà la quarta tappa stagionale. Mancheranno Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che in accordo con la staff azzurro, seguiranno un programma personalizzato di allenamenti. Entrambe hanno raggiunto ottimi risultati in questo scorcio di avvio della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Biathlon, Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo

Leggi anche: Biathlon, Wierer e Vittozzi saltano Oberhof per allenarsi. Tornano in Coppa del Mondo Bionaz e Carrara

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Biathlon l’Italia si gode il Tridente Giacomel Vittozzi e Wierer tutti già vincenti Il movimento azzurro vive un momento senza precedenti; Biathlon l’Italia femminile comincia nel miglior modo possibile Wierer e Vittozzi rassicurano; Biathlon l’Italia maschile aggrappata a San Tommaso Giacomel brilla Hofer regge Gli altri latitano; LIVE Biathlon Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA | l’Italia si affida a Wierer dopo il forfait di Vittozzi.

LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Annecy Le Grand Bornand, Inseguimento femminile, Inseguimento maschile, la diretta scritta: Giacomel, Vittozzi, Wierer - Wierer, Vittozzi, Comola, Passler al femminile e la coppia Giacomel- eurosport.it