Coppa d' Africa i risultati della Vigilia di Natale

Milano, 25 dicembre 2025 - La Vigilia di Natale regala emozioni e verdetti importanti in Coppa d’Africa, con quattro partite che iniziano a delineare gli equilibri dei gironi E e F. Spettacolo e colpi di scena soprattutto a Casablanca, dove il Burkina Faso firma una delle rimonte più clamorose del torneo superando la Guinea Equatoriale 2-1. Sotto fino al 94’, punito dall’incornata di Anieboh, il Burkina ribalta tutto nel lunghissimo recupero: prima Minoungou trova il pari, poi al 98’ è il difensore del Leverkusen Edmond Tapsoba a firmare il sorpasso di testa. Una vittoria folle, maturata nonostante la grande resistenza degli Nzalang, rimasti in dieci dal 50’ per l’espulsione di Ndong ma capaci comunque di illudersi fino a pochi istanti dal termine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa d'Africa, i risultati della Vigilia di Natale Leggi anche: Pronostici di oggi 24 dicembre: vigilia di Natale con la Coppa d’Africa Leggi anche: Tragedia allo stadio di Tangeri che ospiterà la Coppa d’Africa: operaio muore alla vigilia della riapertura La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Risultati Coppa d'Africa 2025: tutte le partite in diretta e la classifica dei gironi · Risultati Calcio oggi; Classifiche Coppa d'Africa: Mahrez show con l'Algeria, Diallo trascina la Costa d'Avorio; Burkina, vittoria nel recupero con la Guinea Equatoriale. L'Algeria travolge il Sudan; Guida completa alla Coppa d'Africa 2025: dove vederla in tv, calendario e risultati. Risultati Coppa d’Africa, classifiche/ Diretta gol live score: Camerun di misura sul Gabon (oggi 24 dicembre) - Risultati Coppa d’Africa 2025, oggi mercoledì 24 dicembre, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 1^ giornata dei gironi E- ilsussidiario.net

Coppa d'Africa, i risultati della Vigilia di Natale - Vincono di misura Camerun e Costa d'Avorio. msn.com

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2025, CLASSIFICHE/ Tunisia in 4K! Diretta gol live score (23 dicembre) - Risultati Coppa d'Africa 2025, classifiche: arriva l'esordio per Nigeria, Tunisia e Senegal nel torneo, siamo in campo oggi con i gironi C e D. ilsussidiario.net

Coppa Africa, Zidane in tribuna per vedere il debutto del figlio Luca con l'Algeria #zidane #coppadafrica x.com

VIDEO - Lo striscione per Kessie in Coppa d'Africa: è un tifoso del Milan - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.