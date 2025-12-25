Coppa d’Africa esordio vittorioso per Ndicka | 90 minuti contro il Mozambico
La Coppa d’Africa ha preso il via lo scorso 21 dicembre, mentre nella giornata di ieri si sono svolte le ultime quattro sfide del primo turno della fase a gironi. Tra le formazioni a scendere in campo c’era anche la Costa d’Avorio, che ha affrontato il Mozambico vincendo per 1-0 grazie alla rete realizzata da Amad Diallo. Protagonista della gara è stato anche Evan Ndicka, che ha fatto il proprio esordio nella competizione partendo ovviamente dal 1? e disputando l’intera partita. Per il difensore della Roma i prossimi impegni saranno domenica 28 dicembre con il Camerun e mercoledì 32 con il Gabon. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
