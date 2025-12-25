L'ambasciata russa in Italia denuncia su Facebook quella che definisce "ucrainizzazione della politica italiana col tacito consenso e, di fatto, la complicità delle autorità". Il riferimento è a quanto accaduto il 22 dicembre a un convegno filorusso organizzato all'università Federico II di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Convegno alla Federico II scatena lo scontro tra l'ambasciata russa e i pro-Ucraina

Leggi anche: Carlo Calenda, giallo (e polemica) su un ipotetico convegno alla Federico II annullato

Leggi anche: Calenda si tatua il simbolo dell’Ucraina: l’ambasciata russa lo accusa di “seguire i nazisti”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Anpi, aggressione al radicale Hallissey: il video. La furia di Bignami | .it.

Ateneo Federico II, ecco il convegno “Mammiferi in Italia, tra specie, conflitti e soluzioni” - “Mammiferi in Italia, tra specie, conflitti e soluzioni” è il titolo del convegno organizzato il 6 novembre prossimo dal Centro delle Scienze ... ilmattino.it

Calenda attacca la Federico II: “Ha cancellato un mio incontro”. L’ateneo risponde: “Non sappiamo nulla” - Le parole di rabbia del leader di Azione Carlo Calenda, che aveva accusato la Federico II "di essere in mano ai comunisti", hanno scatenato un botta e risposta tra i membri del suo partito e l'ateneo ... internapoli.it

Napoli, Calenda: "Federico II in mano ai comunisti, cancellato mio incontro" - Era fissato da due mesi ed e' sparito, immaginiamo per ragioni politiche'. notizie.tiscali.it

Studenti e attivisti pro Ucraina: “Aggrediti durante convegno filorusso dell’Anpi alla Federico II” x.com

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani è intervenuto questa mattina al convegno “Dal bilancio al valore: capire e vivere la Riforma Accrual nella Pubblica Amministrazione” promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanz - facebook.com facebook