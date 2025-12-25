Contest regionale Stop alle dipendenze | il coraggio della libertà'
Un cortometraggio per dire "no alle dipendenze". Questo è il messaggio de "La storia di Marco", il breve racconto realizzato dai ragazzi della 3^ D della scuola secondaria di primo grado dell' Istituto 'S. Casella', e coordinato dalla professoressa Anna Grasso Leanza. Una storia toccante dove. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Con Canzone per Marco e Silvia, l'istituto S. Alessandra vince il contest regionale contro le dipendenze.
Contest regionale "Stop alle dipendenze: il coraggio della libertà'" - Casella' di Pedara ha partecipato e vinto il primo premio alle provinciali ed alla regionali del Contest "Stop alle dipendenze: il coraggio della libertà', indetto da @LAB_SCHOOL – Rete ... cataniatoday.it
Giornata regionale dipendenze patologiche, iniziative a Teramo - Lunedì prossimo, 17 novembre, si celebrerà la quarta Giornata regionale sulle dipendenze patologiche, promossa dalla Regione Abruzzo. ansa.it
Veneto. Dipendenze. Varato il nuovo piano regionale triennale da 4 milioni di euro - Si abbassa l’età della ‘prima volta’, aumentano i ‘cronici’. quotidianosanita.it
932^ MOMENTI IN TV - Progetto @Lab_School prevenzione e contrasto delle dipendenze
IL 16 Dicembre 2025 il nostro Istituto, al Teatro Golden Palermo, ha vinto il #primo premio nella sezione testi del contest regionale “Stop alle dipendenze. Il coraggio della Libertà”, promosso nell’ambito del progetto - facebook.com facebook
