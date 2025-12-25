conclusi i lavori a santa maria in stelle riaperta via pantheon

La viabilità torna alla normalità a Santa Maria in Stelle, dove è stata riaperta Via Pantheon al termine dei lavori necessari a risolvere l'allagamento della sede stradale causato dall’acqua proveniente dalla sorgente Pantheon. Il Comune di Verona, pur non essendo direttamente competente in. 🔗 Leggi su Veronasera.it

