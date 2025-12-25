Concerto di Natale | Orietta Berti Riccardo Cocciante e Gigi D’Alessio nel cast

Federica Panicucci torna ancora una volta alla guida, nella sera del 25 dicembre su Canale 5, del tradizionale Concerto di Natale, giunto alla sua 33° edizione, in onda dall'Auditorium della Conciliazione di Roma. Tutti gli ospiti del Concerto di Natale. L'edizione di quest'anno vede la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale, che hanno dimostrato una profonda sensibilità verso i temi sociali e della solidarietà. Il cast sarà composto da: Orietta Berti, Michele Bravi, Clara, Riccardo Cocciante, Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Davide "Boosta" Dileo, il Piccolo Coro Le Dolci Note, la Veneto Pipe Band.

