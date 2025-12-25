Concerto di Natale aperitivo degli auguri e tanto mostre | cosa fare

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli eventi di oggi, giovedì 25 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del NataleGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Cosa fare a Catania nel weekend: Baglioni e Noemi in concerto, Villaggio di Natale a Piazza Università

Leggi anche: Olio folk fest: a Caltabellotta degustazioni, mostre e concerto degli Shakalab

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Concerto di Natale, aperitivo degli auguri e tanto mostre: cosa fare; Natale a Bari: cosa fare il 24 e 25 dicembre tra aperitivi, eventi e tradizioni; Cosa fare a Sassari dal 22 al 29 dicembre: tanti eventi in città per Natale (aspettando Max Pezzali a Capodanno); Il concerto degli auguri della Banda “G. Puccini” nel Pianello.

Sassari, tutti gli eventi natalizi di domenica 21 dicembre. Intanto il Comune regola il traffico in vista dell’aperitivo di Natale e del concerto di Max Pezzali - Per scambiarsi gli auguri in totale sicurezza, consentendo ai sassaresi e a chi arriva dai centri limitrofi di trascorrere la Vigilia in città senza pensieri, come lo scorso anno per l’aperit ... sassarinotizie.com

concerto natale aperitivo auguriGli auguri di Natale con “Together at Christmas!” - 30) “Tempo d’Orchestra” porta al Teatro Bibiena di Mantova gli straordinari Swingle Singers con “Together at ... vocedimantova.it

concerto natale aperitivo auguriPace e musica italiana, al Concerto di Natale in Senato canta Claudio Baglioni - il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.