Ci siamo: nel giorno di Natale 2025 torna il consueto appuntamento con il tradizionale “ Concerto di Natale ” giunto quest’anno alla sua 33° edizione. Scopriamo insieme ospiti ed anticipazioni. Concerto di Natale 2025 su Canale 5. Stasera, giovedì 25 dicembre 2025, dalle ore 22.10 appuntamento in prima serata su Canale 5 con la 33° edizione del tradizionale “ Concerto di Natale 2025 ” condotto da Federica Panicucci. Il concerto, trasmesso dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, vede quest’anno la partecipazione di grandissimi artisti e cantanti italiani ed internazionali che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Concerto di Natale 2025 con Federica Panicucci stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Leggi anche: Il Concerto di Natale in tv: la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5

Leggi anche: Federica Panicucci conduce il Concerto di Natale in Vaticano su Canale 5, tra star italiane e internazionali, musica, solidarietà

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Concerto di Natale 2025, stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta; “Il concerto di Natale”, condotto da Federica Panicucci, su Canale 5; Il Concerto di Natale in tv: la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5; Natale 2025 a Lecce e nel Salento.

Federica Panicucci presenta il “Concerto di Natale 2025” su Canale 5: musica e solidarietà - Tra i tanti artisti, italiani e stranieri, che si alterneranno sul palco ci sono: Riccardo Cocciante, Clara, Sal Da Vinci e la rocker Sheryl Crow ... iodonna.it