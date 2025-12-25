con 40 miliardi per scalare warner bros larry ellison punta al maxi polo di news contenuti e ia

Una garanzia di 40 miliardi di dollari che equivale praticamente a un annuncio dell’ effettiva intestazione di un’intera operazione: scendendo in campo al fianco del figlio David, Ceo di Paramount Skydance, il magnate e fondatore di Oracle Larry Ellison ha di fatto palesato di essere regista e principale ispiratore della scalata ostile da oltre 100 miliardi di dollari a Warner Bros Discovery, in risposta alla proposta d’acquisizione da parte di Netflix. E questa manovra può essere letta su più punti di vista. Perché Ellison sostiene Paramount. Finanziario e tecnico in primis, perché sulla carta la neo-costituita corporation dei media Paramount Skydance, che David Ellison guida e che ha portato la Cbs nel perimetro della famiglia fondatrice di Oracle, non avrebbe alcuna chance di sfidare Netflix. 🔗 Leggi su It.insideover.com

