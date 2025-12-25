Il 25 è il stato il giorno del tradizionale pranzo di Natale nella basilica di Trastevere, che dalle 13 si è riempita di senza fissa dimora, anziani, famiglie in difficoltà, rifugiati, tra cui alcune persone arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari. Sono i poveri, amici di Sant'Egidio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Comunità di Sant'Egidio, il pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere

Leggi anche: Pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio a Pisa: "Gli sconosciuti diventano amici attorno alla stessa tavola"

Leggi anche: La Comunità di Sant’Egidio raccoglie doni per il pranzo di Natale: “Ci troveremo tutti insieme a tavola contro la solitudine”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pranzo di Natale della Comunità di Sant' Egidio a Pisa | Gli sconosciuti diventano amici attorno alla stessa tavola; La Comunità di Sant’Egidio raccoglie doni per il pranzo di Natale | Ci troveremo tutti insieme a tavola contro la solitudine; Natale per tutti | la festa della Comunità di Sant’Egidio che non esclude nessuno; Un gruppo di Babbi Natale sui roller ha consegnato una slitta piena di regali alla Comunità di Sant’Egidio di Milano.

Comunità di Sant'Egidio, il pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere - E' stato un Natale che non ha dimenticato gli ultimi e che, alla fine del Giubileo della speranza, ha voluto mandare un forte messaggio di solidarietà e di pace ai tanti poveri che abitano le città ... roma.corriere.it