Comunità di Sant' Egidio il pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere
Il 25 è il stato il giorno del tradizionale pranzo di Natale nella basilica di Trastevere, che dalle 13 si è riempita di senza fissa dimora, anziani, famiglie in difficoltà, rifugiati, tra cui alcune persone arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari. Sono i poveri, amici di Sant'Egidio.
Comunità di Sant'Egidio, il pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere - E' stato un Natale che non ha dimenticato gli ultimi e che, alla fine del Giubileo della speranza, ha voluto mandare un forte messaggio di solidarietà e di pace ai tanti poveri che abitano le città ... roma.corriere.it
Alberto Stefani, Natale tra i più poveri e fragili. Il governatore al pranzo della Comunità di Sant'Egidio: «Fate un servizio straordinario» - La prima uscita pubblica da neo governatore del Veneto era stata una colazione in compagnia degli anziani in casa di riposo. ilgazzettino.it
Alberto Stefani, Natale tra i più poveri e fragili. Il governatore al pranzo della Comunità di Sant'Egidio VIDEO - La prima uscita pubblica da neo governatore del Veneto era stata una colazione in compagnia degli anziani in casa di riposo. ilgazzettino.it
Conferenza stampa: Non dimentichiamo gli ultimi
