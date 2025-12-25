Comune di Pontecorvo strappo della FP CGIL | Fondo dipendenti senza trasparenza noi non firmiamo

Clima teso al Comune di Pontecorvo sul fronte del personale nei giorni precedenti al Natale 2025. La FP CGIL Frosinone-Latina ha annunciato ufficialmente il proprio rifiuto a sottoscrivere l'ipotesi di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate, le somme destinate alla produttività e ai servizi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

comune di pontecorvo strappo della fp cgil fondo dipendenti senza trasparenza noi non firmiamo

