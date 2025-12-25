Lo scorso anno Carlo III dedicò il discorso di Natale ai concetti di aiuto, solidarietà, altruismo, sofferenza e speranza nel futuro. Parlò della sua malattia e di quella di Kate Middleton, del difficile percorso di cura. Non mancarono riferimenti alle guerre in corso nel mondo, in special modo a quelle in Ucraina e in Medio Oriente. Il messaggio natalizio di quest’anno, invece, è quasi del tutto incentrato sul significato della fede, del rispetto tra le religioni e sulla riflessione riguardante il tema del pellegrinaggio, del viaggio fisico e spirituale. Dall’Abbazia di Westminster. Per il secondo anno consecutivo Re Carlo III ha pronunciato il suo messaggio natalizio fuori dalle mura del Palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Compassione e riconciliazione”. Il discorso di Natale di Carlo da Westminster

