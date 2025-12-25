Commento al Vangelo di oggi 25 dicembre 2025 | Gv 1,1-18
Meditiamo il Vangelo del 25 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Natale del Signore «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio» Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,1-18 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Commento al Vangelo di oggi 2 novembre 2025: Gv 6,37-40
Leggi anche: Commento al Vangelo di oggi 9 novembre 2025: Gv 2,13-22
Il 25 dicembre non chiude il Natale, ma lo apre; La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 25/12/2025; Non bisogna pregare per abitudine - 19 dicembre 2025; IL VANGELO DELLA GIOIA - 25/12/2025.
Commento al Vangelo di oggi 19 dicembre 2025: Lc 1,5-25 - Meditiamo il Vangelo del 19 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it
Commento al Vangelo di oggi 21 dicembre 2025: Mt 1,18-24 - Meditiamo il Vangelo del 21 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it
Paolo Curtaz - Commento al Vangelo del 1 Dicembre 2025
La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 25/12/2025 Il commento al Vangelo del giorno, a cura dei sacerdoti della Diocesi di Chiavari. - facebook.com facebook
Vangelo e commento di oggi 23 dicembre x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.