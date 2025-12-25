Come una delizia al limone ha salvato la vita a Sal De Riso | il racconto sorprendente

Un incontro apparentemente casuale, avvenuto tra i profumi di zucchero e limone della sua pasticceria, si è trasformato in un momento decisivo per la vita di Sal De Riso. A raccontarlo è lo stesso maestro pasticcere, in un’intervista al Corriere della Sera. Tutto nasce grazie alle sue celebri delizie al limone, il dolce simbolo della Costiera Amalfitana e del suo nome. Un giorno, tra i clienti, si presenta un cardiologo arrivato da lontano solo per assaggiarle. Un apprezzamento che va oltre il palato: il medico, dopo averlo guardato in viso, nota che c’è qualcosa che non va e gli consiglia senza mezzi termini di sottoporsi a un controllo approfondito. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

