Come il film La vita è meravigliosa è passato da flop a classico natalizio

In un certo senso, La vita è meravigliosa era un film destinato a diventare il classico natalizio per eccellenza, qualcosa di simile all'ideale platonico del film ottimale da vedere in famiglia il 24 e 25 dicembre, perché l'accattivante storia di George Bailey nacque, letteralmente, come una cartolina di Natale. Si dice che lo storico e romanziere Philip Van Doren abbia immaginato la conversazione in extremis di un uomo che vuole uccidersi con il suo angelo custode durante una delle sue rasature mattutine, anche se le diverse case editrici a cui inviò la storia finirono per rimandargliela indietro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
