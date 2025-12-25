In un certo senso, La vita è meravigliosa era un film destinato a diventare il classico natalizio per eccellenza, qualcosa di simile all'ideale platonico del film ottimale da vedere in famiglia il 24 e 25 dicembre, perché l'accattivante storia di George Bailey nacque, letteralmente, come una cartolina di Natale. Si dice che lo storico e romanziere Philip Van Doren abbia immaginato la conversazione in extremis di un uomo che vuole uccidersi con il suo angelo custode durante una delle sue rasature mattutine, anche se le diverse case editrici a cui inviò la storia finirono per rimandargliela indietro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come il film La vita è meravigliosa è passato da flop a classico natalizio

Leggi anche: Dal classico senza tempo "La vita è meravigliosa" al romanticismo sotto l'albero di "Love Actually"

Leggi anche: KJ Apa è James Stewart nel trailer del film sulla vita della star de La vita è meravigliosa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

KJ Apa è James Stewart nel trailer del film sulla vita della star de La vita è meravigliosa; Train Dreams su Netflix è il romanzo americano che diventa film.

Come il film La vita è meravigliosa è passato da flop a classico natalizio - In un certo senso, La vita è meravigliosa era un film destinato a diventare il classico natalizio per eccellenza, qualcosa di simile all'ideale platonico del film ottimale da vedere in famiglia il 24 ... gqitalia.it