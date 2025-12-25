La paura di ingrassare quando si smette di fumare può rappresentare un ostacolo. L'importante è essere gentili con se stessi e non cercare di fare tutto in una volta. Seguire una dieta è difficile, smettere di fumare può essere molto arduo, ma iniziare entrambe le cose contemporaneamente è il modo migliore per garantire che nessuno dei due obiettivi abbia successo. Perché ingrassiamo quando smettiamo di fumare?. Le sigarette hanno effettivamente un effetto biologico sull'appetito dei fumatori, ma anche sull'assunzione di cibo delle persone che hanno smesso da poco. Il tabacco sopprime l'appetito: la nicotina stabilizza i livelli di zucchero nel sangue (glicemia), che a sua volta regola l'appetito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come evitare di ingrassare dopo aver smesso di fumare

Leggi anche: Ornella Vanoni a CTCF: “Ho smesso di fumare canne, ora i sonniferi mi fanno sognare”

Leggi anche: Wicked: For Good, Jeff Goldblum ora è vegetariano: “Dopo aver girato il film ho smesso di mangiare carne"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Come non ingrassare troppo durante le feste? Evitare di digiunare prima (o dopo). Ecco perché.

Come evitare di ingrassare dopo aver smesso di fumare - Per un fumatore su dieci, la possibilità di ingrassare nelle prime settimane dopo aver smesso rappresenta un deterrente. ilgiornale.it