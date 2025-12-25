Come abbinare una giacca di jeans | 4 modi infallibili per indossare il capo perfetto per il layering

Se ti stai chiedendo come abbinare una giacca di jeans, sei nel posto giusto. Una buona giacca di jeans è il vero cheat code del guardaroba. Indossa un classico trucker in denim — lo stile robusto ed eternamente affascinante che Levi’s introdusse per la prima volta ben oltre un secolo fa — e il tuo outfit acquista immediatamente più carattere, grinta e presenza complessiva. Le giacche di jeans sono così incredibilmente versatili che, di fatto, non esiste quasi un modo “sbagliato” di indossarle. Se però questo ti sembra più intimidatorio che liberatorio, niente paura. I tuoi vecchi amici di GQ sono qui con qualche dritta per aiutarti a scegliere esattamente la giacca di jeans giusta, con la vestibilità perfetta, e a sfoggiarla con disinvoltura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

