Colpita da un infarto a 104 anni anziana salvata all’ospedale di Potenza | l’intervento nel giorno della vigilia di Natale

Colpita da un infarto miocardico acuto, alla vigilia di Natale, una donna di 104 anni di Melfi (Potenza) è stata salvata ieri sera – mercoledì 24 dicembre – all’ospedale San Carlo grazie a «un delicato intervento di angioplastica coronarica», eseguito dall’equipe di Cardiologia invasiva. A darne notizia è stata la stessa Azienda ospedaliera regionale. «Nonostante l’età molto avanzata e l’elevata complessità clinica – ha spiegato Rocco Grippo, cardiologo interventista – abbiamo prontamente proceduto al trattamento interventistico in urgenza, consentendo la rivascolarizzazione della coronaria responsabile dell’evento ischemico, senza complicanze procedurali». 🔗 Leggi su Open.online

