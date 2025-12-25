Cocchi Inter e se fosse lui il sostituto di Dumfries ‘fatto in casa’? La riflessione

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 dei nerazzurri rispetto agli obiettivi di mercato. L’infortunio alla caviglia occorso a Denzel Dumfries, che costringerà l’esterno olandese a restare ai box almeno fino a marzo, ha aperto una falla significativa sulla corsia destra dell’ Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione si trova ora di fronte a un dilemma strategico: intervenire pesantemente sul mercato invernale o scommettere sulle risorse interne? Come analizzato dettagliatamente dalla redazione di Sport Mediaset, la “margherita” dei candidati esterni presenta petali costosi o complicati. 🔗 Leggi su Internews24.com

cocchi inter e se fosse lui il sostituto di dumfries 8216fatto in casa8217 la riflessione

© Internews24.com - Cocchi Inter, e se fosse lui il sostituto di Dumfries ‘fatto in casa’? La riflessione

Leggi anche: Norton-Cuffy Inter, l’inglese scala le gerarchie: sarà lui il sostituto di Dumfries? Ecco perché il suo nome convince tutti in dirigenza!

Leggi anche: Dumfries uomo Champions: solo tre difensori hanno fatto meglio di lui dal suo arrivo all’Inter

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, Fabregas non si muove da Como: scelto il sostituto - L’allenatore spagnolo è stato confermato ancora una volta: spunta il nome del sostituto di Inzaghi Il ds Ausilio è in ... calciomercato.it

Inter, beata gioventù: chi sono Spinaccè, Bovo e Cocchi che sono entrati in campo contro il Venezia - Se la gode l’Inter, che contro il Venezia ha fatto giocare l’attaccante Matteo Spinaccè (quattro gol con l’Under 23 di Stefano Vecchi), il centrocampista Leonardo Bovo e l’esterno ... ilmessaggero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.