L’assemblea dei soci di Arepo Fiduciaria, società controllata al 100% da Banca Profilo Spa, tenutasi ieri, ha deliberato la nomina di Claudio Calabi a presidente del Consiglio di amministrazione. Il presidente affiancherà Massimo Longhi, ad di Arepo Fiduciaria, nel percorso di ulteriore rafforzamento e sviluppo della società. Claudio Calabi vanta una lunga e consolidata esperienza manageriale ai massimi livelli del panorama industriale e finanziario italiano. Nel corso della assemblea è stata inoltre deliberata la nomina in Consiglio dell’avvocato Maria Rita Scolaro, membro del Consiglio di Banca Profilo e Arepo Bp. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Arepo Fiduciaria, Claudio Calabi nominato presidente

Leggi anche: Giada Di Muzio è il nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo, Claudio Carretta nominato vice

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Claudio Calabi nominato presidente di Arepo Fiduciaria. Maria Rita Scolaro entra nel board; Claudio Calabi nominato Presidente di Arepo Fiduciaria; Banca Profilo, Claudio Calabi è il nuovo presidente del cda di Arepo; Arepo Fiduciaria, Claudio Calabi nominato presidente.

Banca Profilo, Claudio Calabi è il nuovo presidente del cda di Arepo - L'assemblea dei soci ha nominato Claudio Calabi presidente del cda di Arepo Fiduciaria, controllata da Banca Profilo, per rafforzare e sviluppare ulteriormente la società insieme all'ad Massimo Longhi ... milanofinanza.it