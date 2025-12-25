Clamimi par non esce il video | la storia di Zohra raccontata da Nicole Coceancig

“Chiamami con il mio nome”. È da questa richiesta semplice e potentissima che prende forma “Clamimi par non”, la canzone di Nicole Coceancig di cui in queste ore è stato pubblicato il videoclip ufficiale, disponibile online. Il video è stato realizzato da Gianpaolo Scognamiglio, professionista. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: La grande storia del jazz raccontata da Enzo Capua

Leggi anche: Giallo nella Lazio Femminile, Nicole Vernis è irreperibile da una settimana e il procuratore di Nicole Vernis accusa la società