Citroen DS3 WRC la più evoluta della famiglia

La Citroën DS3 WRC rappresenta la massima evoluzione razionale del concetto di World Rally Car prima dell’era delle Rally1. È una vettura meno spettacolare dal punto di vista tecnico rispetto a Xsara e C4, ma molto più efficiente, compatta e coerente con un regolamento orientato al contenimento dei costi. La Citroën DS3 WRC rappresenta la . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: WRC – Leo Rossel con la Citroen C3 Rally2

Leggi anche: Citroën C4 WRC, la socia di Séb Loeb

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Salone di Parigi 2010: Citroen DS3 WRC - Ed ecco a voi la nuova bellezza che avrà l’onore di essere guidata da Sébastien Loeb e Daniel Elena, oltre che da Sébastien Ogier e Julien Ingrassia: la Citroën DS3 WRC. motorionline.com

La Citroen DS3 WRC cambia livrea per la stagione 2015 - Quest’anno la Citroen DS compie sessant’anni: aveva debuttato come star indiscussa nel Salone di Parigi nel 1955 e, per celebrare la ricorrenza, le DS3 Total Abu Dhabi WRC schierate per il rally ... infomotori.com

WRC 2013: Dani Sordo vince il Rally di Germania con la Citroen DS3 WRC - Dani Sordo approfitta degli errori dei piloti Volkswagen e vince il Rally di Germania con la Citroen DS3 WRC. automoto.it

Linee tese, dettagli funzionali, proporzioni da SUV ad alte prestazioni. La Mercedes GLC AMG 63 S E Performance racconta già dall’esterno la sua natura estrema: design muscolare, aerodinamica evoluta e firma AMG senza compromessi. Nel nostro articolo - facebook.com facebook