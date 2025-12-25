Citroën DS3 WRC la più evoluta della famiglia

La Citroën DS3 WRC rappresenta la massima evoluzione razionale del concetto di World Rally Car prima dell’era delle Rally1. È una vettura meno spettacolare dal punto di vista tecnico rispetto a Xsara e C4, ma molto più efficiente, compatta e coerente con un regolamento orientato al contenimento dei costi. La Citroën DS3 WRC rappresenta la . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Citroen DS3 WRC, la più evoluta della famiglia

Leggi anche: WRC – Leo Rossel con la Citroen C3 Rally2