Citroën BX 4TC Cenerentola del Gruppo B

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1983, Citroën Competitions, divisione corse della casa di Versailles, decise di realizzare una vettura in grado di confrontarsi al massimo livello del Campionato del mondo rally, ossia la classe B-12 del Gruppo B. Fino a quel momento, Citroën era presente solo nelle categorie di cilindrata ridotta. La Citroën BX 4TC altro non è che . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: Citroën ed il Rally del Marocco

Leggi anche: Aline Germain alla guida del marketing di Citroën

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.