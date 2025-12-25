Ogni anno, dal 1991, i palestinesi della città di Beit Sahour, in Cisgiordania, prendono parte ad una processione annuale a lume di candela che si tiene il giorno di Natale. Attraverso questa sfilata, i residenti locali hanno affermato di voler inviare un messaggio al mondo, esprimendo il loro impegno per la pace, la giustizia e la dignità umana. I partecipanti accompagnati dagli scout hanno marciato per la città portando candele come simbolo di speranza e solidarietà. La processione di quest’anno si è svolta con il titolo: “Accendi una candela per fermare il genocidio”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, a Beit Sahour la tradizionale processione a lume di candela

Leggi anche: Brescia: la magia del Natale a lume di candela

Leggi anche: Notte Blanc – Concerto a lume di candela

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cisgiordania, a Beit Sahour la tradizionale processione a lume di candela - (LaPresse) Ogni anno, dal 1991, i palestinesi della città di Beit Sahour, in Cisgiordania, prendono parte ad una processione annuale a lume ... stream24.ilsole24ore.com