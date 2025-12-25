Ciclone di Natale smottamento sulla Tosco-Romagnola Montone sopra la soglia arancione

Insiste il ciclone di Natale sulla Romagna. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno causato uno smottamento giovedì mattina lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola nel territorio comunale di Dovadola, con traffico bloccato in entrambe le direzioni. Subito si è intervenuto per liberare al più.

Meteo, Italia spaccata in due dal «ciclone di Natale»: vento, piogge e neve a nord, a sud il clima resta mite. «E da domani bel tempo ovunque» - In Pianura Padana massime intorno ai 5 gradi e qualche fiocco bianco anche a bassa quota specie in Emilia e Piemonte. msn.com

Allerta meteo con il Ciclone di Natale: neve copiosa, vento e piogge battenti - Meteo: Sarà un Bianco Natale in montagna: tanta neve oltre i 600- cilentonotizie.it

IL CICLONE DI NATALE - Tanta pioggia caduta nelle ultime ore. Fortunatamente i livelli idrometrici dei fiumi si sono abbassati. Si registra un albero caduto alle porte di Dovadola - facebook.com facebook

Il Ciclone di Natale spacca l'Italia in due: maltempo, freddo e neve al Nord, mite al Sud x.com

