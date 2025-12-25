Insiste il ciclone di Natale sulla Romagna. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno causato uno smottamento giovedì mattina lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola nel territorio comunale di Dovadola, con traffico bloccato in entrambe le direzioni. Subito si è intervenuto per liberare al più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Ciclone di Natale, smottamento sulla Tosco-Romagnola. I fiumi superano la soglia gialla

Leggi anche: Momenti di tensione sulla Tosco-Romagnola: uomo in escandescenze davanti alla ferramenta

Leggi anche: Pontassieve: auto contro mezzo agricolo che si ribalta, 4 feriti sulla Tosco Romagnola

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ciclone di Natale, si gonfiano i fiumi e rischio frane. Scatta l'allerta meteo rossa; Maltempo sarà un Natale con allerta arancione | fiumi sott' osservazione e rischio frane.

Allerta meteo con il Ciclone di Natale: neve copiosa, vento e piogge battenti - Meteo: Sarà un Bianco Natale in montagna: tanta neve oltre i 600- cilentonotizie.it