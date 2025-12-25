Ciclone di Natale smottamento sulla Tosco-Romagnola I fiumi superano la soglia gialla
Insiste il ciclone di Natale sulla Romagna. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno causato uno smottamento giovedì mattina lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola nel territorio comunale di Dovadola, con traffico bloccato in entrambe le direzioni. Subito si è intervenuto per liberare al più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
