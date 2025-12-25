Ciclismo le gare 2026 per la categoria esordienti primo e secondo anno
Firenze, 25 dicembre 2025 - Si aprirà a Monte San Quirico in Provincia di Lucca la stagione ciclistica 2026 della categoria esordienti primo e secondo anno. La chiusura della stagione è prevista con domenica 27 settembre con il 33° Gran Premio Città di Monsummano Terme organizzato dal Velo Club Monsummanese 1992. In tutto sono 47 le gare inserite in calendario comprese due tipo pista in programma a Monsummano Terme e Parlascio. MARZO: 22 Monte San Quirico; 29 Pontassieve. APRILE: 5 Ponte a Egola; 6 Calenzano; 19 San Giuseppe Montecarlo; 25 Albergo e Donoratico; 26 Castiglion Fibocchi e Perignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ciclismo: le gare professionisti in Italia nel 2026
Leggi anche: Ciclismo: le gare Èlite/Under 23 in Toscana nel 2026
