Ciani DS | ingiustizia viaggiare per Natale a cifre spropositate

Prezzi troppo alti, molti concittadini non possono tornare a casa Roma, 23 dic. (askanews) – “Il tema dei prezzi degli aerei, dei treni per tornare al sud per le festività natalizie è un tema di ingiustizia. Troppi nostri concittadini oggi non possono tornare a casa perché i prezzi sono troppo alti. Oggi un treno per Rosarno costa 259 euro, un volo di andata e ritorno per Palermo o per Catania 450 euro. È un’ingiustizia, bisogna far qualcosa perché il Natale deve essere un Natale per tutti uguale”. Lo dichiara Paolo Ciani Deputato e Segretario Demos – Democrazia Solidale. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

