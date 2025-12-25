Ci sono Vestiaire Collective ed H&M nella classifica delle piattaforme di rivendita sostenibili

Tra le piattaforme di rivendita transfrontaliera quali sno le più sostenibili? Secondo Cross-Border Commerce Europe, che ha fatto una valutazione tramite CBCommerce Europe. L’analisi si basa sugli impegni di CSR (Corporate Social responsibility). Al primo posto troviamo il francese Back Market, specializzato in prodotti high-tech. Del settore moda ce ne sono diverse in Top 10, mentre Vinted si aggiudica l’11° posto. Questo è dovuto al rapporto tra la percentuale di attività espressamente dedicata alla sostenibilità, e un audit ponderato su oltre 75 certificazioni di settore (come B Corp o il Fashion Pact). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

