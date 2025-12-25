Chivu ripercorre la sua esperienza al Parma e svela anche il motivo per cui ha accettato la proposta avanzata dall’Inter. I dettagli Chivu in un’intervista al portale romeno Gazeta Sporturilor ripercorre la sua avventura in nerazzurro e svela alcuni dettagli. IL PARMA – «Non stavo cercando, stavo aspettando! Aspettavo l’occasione giusta per quello che volevo fare. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chivu svela: «Sarei rimasto al Parma rinnovando il contratto. Poi la chiamata dell’Inter ha cambiato tutto. Perché ho accettato i nerazzurri»

Leggi anche: Chivu svela: «Sarei rimasto al Parma, poi è intervenuta l’Inter. So cosa vuol dire rappresentare questo club, le critiche…»

Leggi anche: Cannavaro smentisce tutto: «Ingaggio da 4 milioni di euro netti come CT dell’Uzbekistan? Fake news! Vi spiego perchè ho accettato e come è strutturato il mio contratto»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chivu svela: «Sarei rimasto al Parma rinnovando il contratto. Poi la chiamata dell'Inter ha cambiato tutto. Perché ho accettato i nerazzurri»; Chivu svela | Sarei rimasto al Parma poi è intervenuta l’Inter So cosa vuol dire rappresentare questo club le critiche…; Chivu svela: «Sarei rimasto al Parma, poi è intervenuta l'Inter. So cosa vuol dire rappresentare questo club, le critiche...».

Chivu: "Il Liverpool non è solo Salah. Chi gioca a destra? Io..." - Dopo la sconfitta di Madrid parlava di “bicchiere pieno a trequarti”, forse immaginando il futuro anche in termini matematici: oggi l’Inter ha vinto 15 partite su 20, appunto il 75 per cento del ... gazzetta.it

il mattino di Padova. . Chivu è davvero pronto per allenare una grande squadra come l'Inter Di Maggio, centrocampista del Padova, lo ha avuto per tre anni alle giovanili e svela a Gildo il suo carattere. Calcio Padova LEANDRO BARSOTTI Stefano Volpe - facebook.com facebook

La rivelazione di #Ranocchia su #Bonny e non solo Il retroscena da #AppianoGentile sull' #Inter di #Chivu x.com