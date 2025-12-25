Chivu eletto allenatore rumeno dell’anno | L’Inter una lavatrice sbatti la testa ovunque! Qui conoscevo tutti
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è stato eletto come il miglior tecnico rumeno dell’anno solare 2025. Queste le sue dichiarazioni. Cristian Chivu, attuale guida tecnica dell’ Inter, è stato eletto miglior allenatore rumeno del 2025 dal quotidiano Gazeta Sporturilor. Dopo aver salvato miracolosamente il Parma, il mister ha condotto i nerazzurri in vetta alla Serie A. Eguagliato il primato di Gheorghe Hagi a livello di premi ricevuti, nelle varie categorie, dal quotidiano rumeno. PRIMA VOLTA CHE VINCO IL PREMIO DI ALLENATORE RUMENO DELL’ANNO, MA HO GIÀ VINTO IL PREMIO DI GIOCATORE DELL’ANNO NEL 2002, 2009 E 2010. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Chivu Inter, il dilemma dell’allenatore rumeno: Bisseck o Acerbi per il derby con il Milan? Ecco cosa filtra da Appiano Gentile
Leggi anche: Palladino difende Chivu, l’allenatore della Dea si schiera con l’allenatore rumeno «Rigore inesistente»
Chivu eletto allenatore rumeno dell'anno: «L'Inter una lavatrice, sbatti la testa ovunque! Qui conoscevo tutti»; Cristian Chivu allenatore rumeno dell'anno: All'Inter come in una lavatrice, sbatti la testa ovunque....; Chivu svela | Sarei rimasto al Parma poi è intervenuta l’Inter So cosa vuol dire rappresentare questo club le critiche…; Chivu svela: «Sarei rimasto al Parma, poi è intervenuta l'Inter. So cosa vuol dire rappresentare questo club, le critiche...».
Chivu allenatore dell'anno per Gazeta Sporturilor : "All'Inter come in una lavatrice, sbatti la testa su tutti i muri" - Esploso al Parma dove, da debuttante assoluto, è riuscito a salvare la squadra emiliana guadagnandosi la nomina di allenatore dell'Inter che ha portato a fine 2025 in vetta alla ... fcinternews.it
Cristian Chivu allenatore rumeno dell'anno: "L'Inter è una lavatrice, sbatti la testa ovunque. Però..." - Esploso al Parma dove, da debuttante assoluto, è riuscito a salvare la squadra emiliana guadagnandosi la nomina di allenatore dell'Inter che ha portato a fine 2025 in vetta alla ... msn.com
Caos Inter: Chivu lo sbatte fuori e lascia Appiano Gentile - C'è un big ormai fuori dai piani dell'allenatore rumeno L’Inter prepara la super sfida di domani sera contro la Lazio dopo ... diregiovani.it
Cristian Chivu eletto allenatore rumeno dell’anno nel sondaggio effettuato dal quotidiano locale Gazeta Sportulrror, diventando così il secondo nome, dopo Gheorghe Hagi: "Sono come in una lavatrice, dove continui a sbattere la testa contro tutti i muri. So che - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.