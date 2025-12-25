Chivu eletto allenatore rumeno dell’anno | L’Inter una lavatrice sbatti la testa ovunque! Qui conoscevo tutti

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è stato eletto come il miglior tecnico rumeno dell’anno solare 2025. Queste le sue dichiarazioni. Cristian Chivu, attuale guida tecnica dell’ Inter, è stato eletto miglior allenatore rumeno del 2025 dal quotidiano Gazeta Sporturilor. Dopo aver salvato miracolosamente il Parma, il mister ha condotto i nerazzurri in vetta alla Serie A. Eguagliato il primato di Gheorghe Hagi a livello di premi ricevuti, nelle varie categorie, dal quotidiano rumeno. PRIMA VOLTA CHE VINCO IL PREMIO DI ALLENATORE RUMENO DELL’ANNO, MA HO GIÀ VINTO IL PREMIO DI GIOCATORE DELL’ANNO NEL 2002, 2009 E 2010. 🔗 Leggi su Internews24.com

