Chi sono le ex del musicista spagnolo Hevia Rocío Polanco mamma delle figlie e Rocío Polanco

Hevia è stato sposato con una dentista dominicana, che gli ha dato due figlie, Lucia e Amelia. Dopo la separazione, ha avuto una lunga relazione con Cristina del Valle, voce del gruppo Amistades Peligrosas, famoso in Spagna. La storia di Hevia. Hevia, nome completo José Ángel Hevia Velasco, è un grande musicista spagnolo che si è avvicinato alla musica quando era solo un bambino. A soli 4 anni ha cominciato ad avvicinarsi alla cornamusa grazie all’aiuto di A. Fernandez, che gli ha insegnato lo stile tradizionale. A soli 19 anni è diventato direttore della banda di cornamuse di Villaviciosa. Nel 1998 ha pubblicato il primo album Tierra de nadie contenente il suo brano più famoso Busindre Reel. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

