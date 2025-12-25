Chi ha conquistato il 2025 in fatto di sport e stile
Anche il 2025 è stato un grande anno per il mondo dello sport e della moda – insieme. Un matrimonio sempre più consolidato, in grado di toccare ogni aspetto di questo connubio: dentro e fuori dal campo, coinvolgendo artisti e brand di vario genere, contagiando e influenzando ben oltre lo sport. Una miscela esplosiva che ha fatto del 2025 un anno certamente memorabile: alcune vecchie conoscenze e alcune new entry, trend che ci hanno spiazzato e abbracciato all'improvviso e silhouette iconiche che non pensavamo di rivedere. Abbiamo messo ordine a questo gigantesco flusso di idee e stimoli, nel modo più divertente possibile: con gli Awards di fine anno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche: Chi è il figlio di Adriano Pappalardo, Laerte (ex marito di Selvaggia Lucarelli): “Ha fatto quel che ha fatto, se n’è andata a Milano, ma va bene così”
Leggi anche: “Voi siete in finale”. Grande Fratello, l’annuncio di Simona Ventura: chi ha conquistato il pass
Vince Ballando con Le Stelle 2025 Andrea Delogu. Seconda Francesca Fialdini: la classifica; Oh, oh, no | Il Grinch ha conquistato il Natale americano ed è entrato in quello italiano; Fino alla fine: come Max Verstappen stava riuscendo in una rimonta storica; Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica.
Ballando con le stelle 2025, vince Andrea Delogu, exploit Fognini: è sul podio - Ballando con le stelle 2025 ha visto trionfare Andrea Delogu che ha battuto Francesca Fialdini nell'ultimo scontro, cos'è successo in finale ... gazzetta.it
Cosimo Ventruti, chi è il finalista The Voice Senior 2025/ Vola in finale con Presley e i Pooh - Cosimo Ventruti in gara a The Voice Senior ha conquistato tutti sulle note di Elvis Presley. ilsussidiario.net
Luis Enrique, imperatore indiscusso della panchina 2025 - Luis Enrique ha conquistato il premio IFFHS, miglior allenatore del mondo 2025 con 222 punti, grazie al sextuple storico col PSG. msn.com
La X-Bionic Terraskin X01 è il PEZZONE SCELTO che ci ha conquistato in questa nuova colorazione autu
La storica pasticceria Golosità di Bassano del Grappa ha conquistato il terzo posto al concorso nazionale sui Panettoni Artigianali indetto da La Gazzetta dello Sport, uno dei contest più autorevoli dedicato al grande lievitato italiano. Golosità, sita in Piazzale - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.