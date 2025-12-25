Chi era Fabrizio Bresaola il 34enne morto nello schianto con la moto
Appassionato di moto, amante della natura e un grandissimo lavoratore. Così il presidente dell’Atp Silvio Rigatti ha descritto Fabrizio Bresaola, il 34enne morto in un tragico incidente avvenuto lo scorso 23 dicembre a Tempesta, località di Nago-Torbole. A riportare il suo ricordo del centauro è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Schianto in moto nella notte: il 34enne Fabrizio Bresaola non ce l’ha fatta
Leggi anche: Chi era Giammarco Milioti, il 29enne morto nello schiantato con la moto contro un’auto a Mantova
Tragedia a Torbole, esce di strada con la moto: muore nella notte 34enne originario di Malcesine; Chi era Fabrizio Bresaola, il 34enne morto nello schianto con la moto; Fabrizio scivola con la moto e muore a 34 anni, dodici anni fa finì in coma per un incidente simile; Schianto in moto sulla Gardesana, Fabrizio Bresaola morto in ospedale.
Si schianta con la moto, la corsa in ospedale: è morto a 34 anni - Tragedia sulle strade del lago di Garda: Fabrizio Bresaola ha perso la vita in ospedale a poche ore dall'incidente in cui era rimasto coinvolto, la sera del 23 dicembre, lungo la Strada statale 249 in ... bresciatoday.it
Schianto fatale in moto: Fabrizio muore a 34 anni - Fabrizio Bresaola, 34 anni di Arco, muore dopo un grave incidente in moto sulla Gardesana orientale. nordest24.it
Fabrizio perde il controllo della moto e muore a 34 anni: nel 2013 un incidente simile, ma si era svegliato dal coma - L'uomo è finito sull'asfalto lungo la Gardesana orientale a poco più di 10 chilometri dalla strada di Arco (Trento) ... today.it
Un incidente stradale, simile a quello che lo aveva coinvolto 12 anni fa, è stato fatale al 34enne Fabrizio Bresaola morto a seguito di uno schianto con la sua motocicletta sulla strada statale 249 Gardesana orientale. - facebook.com facebook
Fabrizio Bresaola, 34 anni di Arco, muore dopo un grave incidente in moto sulla Gardesana orientale. Comunità sotto choc. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.