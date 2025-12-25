chi era fabrizio bresaola il 34enne morto nello schianto con la moto

Appassionato di moto, amante della natura e un grandissimo lavoratore. Così il presidente dell’Atp Silvio Rigatti ha descritto Fabrizio Bresaola, il 34enne morto in un tragico incidente avvenuto lo scorso 23 dicembre a Tempesta, località di Nago-Torbole. A riportare il suo ricordo del centauro è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

