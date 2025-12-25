Un comico comasco Un’assonanza da battuta scontata, quelle che non si addicono a Massimiliano “Max” Angioni, conduttore televisivo e cabarettista, nonché comico appunto, nato l’8 novembre 1990 in riva al Lario, terra prediletta da vip, attori multimilionari e calciatori ma non esattamente prodiga di maestri della risata. Di certo non come la vicina e “detestata” Varese che ha sempre sfornato, dalla sponda “brulla” del lago Maggiore, geni del livello di Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Enzo Iacchetti, Francesco Salvi, Bruno Arena e Max Cavallari (I Fichi d’India), Max Pisu e altri ancora. Max Angioni, cresciuto nel rione Sagnino, può essere dunque considerato il capostipite della corrente comacina della comicità, in attesa di adepti che ne seguano l’esempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Max Angioni e perché piace così tanto. Dalle feste in oratorio alle Iene: storia e personaggi del comico di Como

Leggi anche: Chi è Nathan Kiboba, il comico de Le Iene: la sua storia e fidanzata

Leggi anche: Questo depilatore donna più venduto è diventato l’oggetto del desiderio di tutte. Ecco perché piace così tanto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Max Angioni, chi è e carriera del comico/ Il successo televisivo e la vita privata: ha una fidanzata? - La prima serata di Italia 1 di questa sera, martedì 15 luglio 2025, si tinge di comicità con il one- ilsussidiario.net

Max Angioni: “A Lol ho avuto un attacco di panico/ “Il politicamente corretto? Ha stancato” - Molta è la strada percorsa dal comico che, in soli due anni, ha raggiunto un successo straordinario. ilsussidiario.net

Max Angioni, quando a farci ridere è il lavoro - ' E così ho fatto: ne è venuto fuori un programma dove si scopre che gli italiani il vero show lo fanno a lavoro". ansa.it

Dopo anni di servizio l'Arma saluta Gaspare Morana, Antonio Raho, Ignazio Angioni e Alessandro Spinello. Il comandante provinciale Di Stefano: "Nonostante si apprestino ad abbandonare il servizio attivo, il senso di appartenenza non verrà mai meno, perch - facebook.com facebook